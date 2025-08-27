MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan Tutuklama Talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi
Adliyeye sevk edilen MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, savcılık sorgusunun ardından 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma' suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa