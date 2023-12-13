MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'yla birlikte hakem Halil Umut Meler'e saldırı girişiminde bulunan diğer iki şüphelinin hakimlik ifadeleri açıklandı. Şüphelilerden biri tekme attığını ancak vurduğunun farkında olmadığını belirtirken, diğer şüpheli ise olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını söyledi.

MKE Ankaragücü eski Başkanı ve diğer şüphelilerin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı

Mke Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'yla birlikte hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı girişiminde yer alan diğer iki şüphelinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

Mke Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından sahaya girerek MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'yla birlikte hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve ardından tutuklanan iki şüphelinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

"Hakeme tekme salladım"

Şüpheli Y.Ş., hakem Meler'e vurup vurmadığının farkında olmadığını söyleyerek, "Hakeme bir tekme salladım. Fakat vurduğumun farkında değilim. Hakemin kararları hatalı olduğu için maçtan sonra sahaya girdim. Bir arbede meydana geldi. Arbedenin içerisinde tekme salladım. Pişmanım" ifadelerine yer verdi.

"Olmaması gereken bir şeydi"

Diğer şüpheli K.Ç. ise hakimlik sorgusunda, "Olmaması gereken bir şeydi. Maçın atmosferi ile böyle bir olay meydana geldi. Olup bitenin farkında bile değilim. Hakeme nasıl vurduğumu da hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

Olayın geçmişi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı eski Faruk Koca ve beraberindeki iki kişi, 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı. Hakem Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelenmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Eski Başkan Koca ile beraberindeki iki kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmışlardı. - ANKARA