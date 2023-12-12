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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastaneden taraftarların tezahüratlarıyla çıkış yaptı

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sağlık sorunları nedeniyle hastaneden çıkarken taraftarların tezahüratlarıyla karşılaştı.

Mke Ankaragücü Başkanı Koca hastaneden tezahüratlarla çıktı

ANKARA - MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e düzenlenen saldırının ardından, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sağlık sorunları nedeni ile gittiği hastaneden bir grup taraftarın tezahüratlarıyla çıkış yaptı.

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e bir grup tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayın ardından, hakem Meler darp raporu almak üzere ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da adı geçen şiddet olayında 3 kişi gözaltına alındı.

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, maçın ardından Ankara'da özel bir hastaneye sağlık sorunları sebebiyle sevk edildi. Başkan Koca'nın bir grup taraftarın tezahüratları ile hastaneden çıkışı dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Faruk Koca taburcu olduğu hastaneye polis gözetiminde tekrar döndüğü ve hastaneden gerçekleşecek işlemlerin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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