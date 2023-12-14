MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA...
MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi. - ANKARA