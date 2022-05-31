MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/KCK'lı teröristi ortak operasyonla etkisiz hale getirdi - Haberler

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MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/KCK'lı teröristi ortak operasyonla etkisiz hale getirdi

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/KCK'lı teröristi ortak operasyonla etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK'lı teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Ferdi Türkten - 3. Sayfa

Irak Gara TSK PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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