MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/KCK'lı teröristi ortak operasyonla etkisiz hale getirdi - Haberler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK'lı teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.