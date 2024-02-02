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MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, MOSSAD'a bilgi sattığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı

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MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Emniyet Müdürlüğü İstanbul İzmir Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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