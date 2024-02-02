MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, MOSSAD'a bilgi sattığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA