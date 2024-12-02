MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik'i...
MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye'de etkisiz hale getirdi.
MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye'de etkisiz hale getirdi. - ANKARA