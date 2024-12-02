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Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar

 Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi

Uzatılan eli tutması an meselesi

 Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi
4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik'i...

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MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye'de etkisiz hale getirdi.

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye'de etkisiz hale getirdi. - ANKARA

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu 'Yaşar Hakkari' kod adlı Yaşar Çekik'i...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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