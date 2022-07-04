Son dakika haber | PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir Gara'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa