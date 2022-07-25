MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Kobani eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Haberler

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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Kobani eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Kobani eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki sözde Ayn El Arap (Kobani) eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki sözde Ayn El Arap (Kobani) eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, yurt içindeki faaliyetleri nedeniyle uzun yıllardır güvenlik güçlerince aranan "Kendal Ermeni" kod adlı terörist Şahin Tekintanğaç, uzun yıllar Ağrı-Kars-Van-Bingöl-Bitlis kırsalında faaliyet göstererek, çok sayıda kanlı terör eyleminde yer aldı. MİT, Tekintanğaç'ı etkisiz hale getirilecekler listesine dahil etti. MİT, 20 Temmuz'da düzenlediği nokta operasyonla uzun yıllardır PKK terör örgütünün kuluçka merkezine dönüşen ve Türkiye'nin sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman eylem yaptığı Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinin eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç'ı etkisiz hale getirdi.

Suriye'ye yönelik gerçekleşmesi muhtemel sınır ötesi operasyon söylentilerinin arifesinde terör örgütü için stratejik bir öneme sahip olan Ayn El Arap bölgesindeki teröristlerin yönetim kademesine vurulan darbe, terör örgütü PKK içerisinde de büyük bir etkiye neden oldu. Güvenlik güçlerince Şahin Tekintanğaç'ın ölümünün Suriye'ye yönelik muhtemel harekat öncesinde terör örgütü arasındaki çözülmeyi hızlandıracağı değerlendiriliyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye Kobani PKK 3. Sayfa Haberler

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