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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper'i Irak'ın Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper'i Irak'ın Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla...

3. Sayfa Haberleri

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper'i Irak'ın Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper'i Irak'ın Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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