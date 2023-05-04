MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak/Duhok-Gare alanında...
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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa