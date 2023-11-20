MİT, terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki...
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MİT, terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa