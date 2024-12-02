MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'de nokta operasyon: Örgütün sözde Şehba Bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Şehba Bölge Sorumlusu Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik'i etkisiz hale getirdi.

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Şehba Bölge Sorumlusu Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat şehrinde etkisiz hale getirdi.

Kırmızı listeye nokta operasyon

Terörist Yaşar Çekik; Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Kırmızı Kategori'de yer alıyordu. Ayrıca İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre PKK/ Ypg'li Çekik, MİT'in de öncelikli hedef listesindeydi ve MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. MİT'in istihbarat ağı sayesinde, Çekik'in bir dönem birlikte sözde Cezire Bölge Sorumluluğu yürüttüğü ve kırmızı listede yer alan Orhan Bingöl kod adlı Ali Dinçer'in MİT tarafından etkisiz hala getirilmesi sonrasında görev yerinin değiştirildiği tespit edildi. Örgüt, terörist Çekik'i Şehba Bölgesi'nde görevlendirdi.

MİT'in istihbari çalışmaları sonrasında terörist Çekik'in Şehba Bölgesi'ne geçtiğinin öğrenilmesi ile operasyon planı yapıldı. Terör örgütü PKK/ Ypg mensubu Çekik'in etrafında yer alan MİT ajanları teröristin hareketlerini anlık olarak merkeze aktardı. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine düğmeye basıldı. Yaşar Hakkari kod adlı terörist Yaşar Çekik Suriye Tel Rıfat'ta MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Çukurca eylemlerinin intikamını aldı

Yaşar Çekik, örgüte katıldığı 1993 yılından bu yana pek çok eyleme katıldı. Hakkari'nin Çukurca'da ilçesinde 20 Temmuz 2010'da sorumluluğundaki örgüt mensupları ile birlikte Çukurca Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenledi.

19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları, Çukurca/Asayiş Tepe'de bulunan Çukurca Jandarma Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ve Çukurca 1.Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı'na ait Kekliktepe üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen, 24 askerin şehit olduğu 18 askerin ise yaralandığı eylemleri bizzat yönetti.

Terörist Çekik ayrıca 9 Şubat 2012'de Çukurca'da örgüt mensuplarınca altı ayrı noktaya düzenlenen ve bir Jandarma Onbaşı'nın şehit olduğu, 13 Jandarma personelinin ise yaralandığı eylemleri planladı ve talimatlarını verdi. 15 Eylül 2012'de Çukurca'nın Oğul Köyü'ne mücavirinde askeri konvoya yönelik düzenlenen ve 4 askerin şehit olduğu 5 askerin ise yaralandığı saldırıya, eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarının sorumlusu olarak katıldı. Suriye'de, 2021 yılında Şehit Cemşit Tugayı Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü dönemde BPH Alanındaki ve Şanlıurfa sınır hattında konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerin talimatını verdi.

2021'de verdiği talimatla içerisine 500-600 kilogram patlayıcı madde yerleştirilmiş 7-8 adet minibüs tarzı araçlar hazırlanmıştı, araçların güvenlik güçlerine karşı fedai eylem veya uzaktan kumanda ile kontrol edilerek kullanılmasını planlanmış ancak güvenlik güçlerinin tespiti üzerine örgüt tarafından eylem gerçekleştirilememişti.

Yaşar Hakkari kod adlı terörist Yaşar Çekik'in özgeçmişi

1993'te terör örgütü PKK/KCK kırsal kadrosuna katılan Yaşar Çekik, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında eğitim gördü. Aldığı eğitim sonrasında PKK/HPG'nin sözde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sorumlusu oldu. 2005-2006'da Irak/Zap'ta, 2007-2010'da Hakkari/Kato kırsalında, 2010'dan 2014'e kadar da Irak kuzeyinde PKK/HPG bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

Suriye'ye 2014'te geçen terörist Çekik, Tel Tamir sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. 2015-2016'da Suriye'de Ş.Arin kadro Tugayı Genel sözde Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam etti.

Suriye'den Irak'a 2017'de geçen Yaşar Çekik, Kuzey Irak'ta PKK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdi. Irak/Gare'de örgüt mensuplarına askeri, siyasi ve ideolojik eğitimler verdi. Haziran 2017'de Irak/Mahmur'da yaralandı. Tedavisi sonrasında faaliyetlerine devam etti. 2019'da PKK/YBŞ Sincar Genel sözde Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi ve aynı yıl Suriye'ye geçti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye Kurumlar Komutanlığı yürütmesine 2019'da düzenlemesi yapıldı ve ilerleyen süreçte örgüt tarafından Ş.Cemşit Kadro Tugayı sözde Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Ekim 2021'de örgüt tarafından Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu olarak düzenlemesi yapıldı. Cezire Bölge Sorumluluğunu Orhan Bingöl kod adlı Ali Dinçer (Kırmızı Kategori) ile birlikte yürüttü. MİT tarafından etkisiz hale getirilen, PKK/Halk Savunma Merkezi yönetiminde yer alan Sofi Nurettin Kod adlı Halef El Muhammed'in (Kırmızı Kategori) en yakın arkadaşıydı. Son olarak PKK/YPG Şehba Bölge sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. - ANKARA