MİT'ten Terör Hedeflerine Kararlı Darbe
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonlara Suriye ve Irak'ta devam ediyor. Ankara'daki saldırının ardından bütün hedefler imha ediliyor.
Terör inleri vurulmaya devam ediyor
ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK/YPG'ye ait tüm hedefleri kararlılıkla vurmaya devam ediyor.
MİT, Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi A.Ş'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmeye devam ediyor.