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MİT'ten Terör Hedeflerine Kararlı Darbe

MİT'ten Terör Hedeflerine Kararlı Darbe
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonlara Suriye ve Irak'ta devam ediyor. Ankara'daki saldırının ardından bütün hedefler imha ediliyor.

Terör inleri vurulmaya devam ediyor

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK/YPG'ye ait tüm hedefleri kararlılıkla vurmaya devam ediyor.

MİT, Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi A.Ş'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Politika Güvenlik 3-sayfa Ankara Suriye Dünya Terör Irak YPG PKK

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