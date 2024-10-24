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MİT'ten PKK/YPG Hedeflerine Yoğun Operasyon

MİT'ten PKK/YPG Hedeflerine Yoğun Operasyon
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara'daki TUSAŞ'a yönelik saldırının ardından Suriye ve Irak'taki PKK hedeflerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi A.Ş'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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