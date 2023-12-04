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MİT'ten, PKK'nın Suriye'deki teknik cihaz ve dron sorumlusuna operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin teknik cihaz ve dron sorumlusu olan Akif Amed kod adlı Bager Öndeş'i, düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde teknik cihaz ve dron sorumlusu olan 'Akif Amed' kod adlı Bager Öndeş'i, düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde teknik cihaz ve dron sorumlusu olan 'Akif Amed' kod adlı Bager Öndeş, MİT tarafından Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, sorumlu düzeydeki teröristlere nefes aldırmıyor

Üniversitede matematik eğitimi alması sebebiyle teknik konularda uzmanlaşan terörist Öndeş, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'nin sözde teknik cihaz ve dron sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Terör örgütünün özellikle Batılı ülkelerden temin ettiği dronları geliştirmekle görevli terörist Öndeş, geliştirdiği bu araçlarla Türk güvenlik güçlerine ve ÖSO/SMO'ya karşı eylemler düzenlediği için MİT'in hedef listesindeydi.

MİT'ten kritik operasyon

Tel Rıfat alanındaki örgüt sorumluları arasında yer alan terörist Bager Öndeş, MİT'in yürüttüğü hassas çalışma neticesinde tespit edilerek adım adım takip edildi. Sahadan alınan anlık istihbaratla operasyon için en doğru zaman belirlendi. MİT, Bager Öndeş'i başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Akif Amed kod adlı Bager Öndeş kimdir?

Terörist Bager Öndeş, 2013 yılında terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın Kandil bölgesinde silahlı eğitim alan terörist Öndeş, Kandil'de yürüttüğü silahlı faaliyetlerin akabinde Suriye'ye geçti. Terörist Öndeş, Zeytin Dalı Harekatı sürecinde Türk güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldı. Afrin'in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat'a kaçtı. Öndeş burada da Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine devam etti.

Öndeş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma' suçundan aranma kayıtları bulunuyordu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye PKK Suriye Güvenlik Terör Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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