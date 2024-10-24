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MİT'ten PKK/KCK'nın Kırmızı Listedeki Sorumlusuna Operasyon

MİT'ten PKK/KCK'nın Kırmızı Listedeki Sorumlusuna Operasyon
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sorumlusunu düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Terörist Serkan Nazlier, Türkiye'deki terör eylemlerinin planlayıcılığı ve yönlendirilmesi konusunda önemli bir rol üstleniyordu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, kırmızı listede yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod adlı Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi. Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan terörist Nazlier, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinden de sorumluydu.

MİT son olarak, terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticileri atandığını tespit ederek anılanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan terörist Serkan Nazlier, MİT'in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu.

Terörist Serkan Nazlier'in yeri Irak'ın Hakurk kırsalında yürütülen hassas çalışmalar neticesinde tespit edildi. Adım adım izlenen PKK/KCK'lı Nazlier'e düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi.

MİT, 2019 yılında kurulan sözde Gever (Hakkari) Eyaleti'ndeki tüm teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan Sefkan Amed kod adlı Serkan Nazlier'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Sefkan Amed kod adlı Serkan Nazlier kimdir?

Terör örgütü PKK/KCK kırsal kadrolarına 2005 yılında katıldı. 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doski Vadisi'nde güvenlik güçlerinin geçişi sırasında gerçekleştirilen sabotaj eyleminde birinci derece sorumlu olarak faaliyet gösterdi. 2019 yılında Irak'ta sözde Gever Eyaleti bölgesinde bulunan TSK askeri üs bölgesine gerçekleştirilen roketatarlı saldırının planlayıcıları yönlendiricileri arasında yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Türkiye Terör Dünya Kck PKK

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