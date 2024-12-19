MİT'ten Operasyon: PKK'nın Bölge Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi
MİT, PKK/PAJK Cezire Bölgesi sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla KIZILKAYA'yı Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla KIZILKAYA'yı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi
ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla KIZILKAYA'yı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa