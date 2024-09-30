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MİT'ten Operasyon: PKK-KCK Sorumlusu Lokman İsmail Etkisiz Hale Getirildi

MİT'ten Operasyon: PKK-KCK Sorumlusu Lokman İsmail Etkisiz Hale Getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK-KCK'nın Öz Savunma Birlikleri sözde sorumlusunu Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Lokman İsmail, terör eylemlerinin planlayıcısıydı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-KCK'nın Öz Savunma Birlikleri sözde Sorumlusu Şiyar Muhtar kod Lokman İsmail'i Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hassas çalışmaları sonucu Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirleyerek Suriye uyruklu PKK-KCK'lı İsmail için operasyon kararı aldı. MİT'in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde PKK-KCK'lı Lokman İsmail'in Irak'ın kuzeyinde olduğu tespit edildi. Operasyon için en uygun an beklendi. 30 yıl boyunca PKK-KCK içinde faaliyet gösteren terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

Şırnak ve Adana'daki terör eylemlerinin planlayıcısıydı

PKK-KCK'lı Lokman İsmail, 2015-2016 yıllarında Şırnak'ta meydana gelen hendek-barikat olaylarında Güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişi olduğu ayrıca, 2019'da Adana'nın Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını verdiği de belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Terör Dünya Irak Kck PKK

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