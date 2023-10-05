MİT'ten operasyon: Firari FETÖ mensubu Koray Vural Türkiye'ye getirildi
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MİT'ten operasyon: Firari FETÖ mensubu Koray Vural Türkiye'ye getirildi Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma" suçundan aranan firari FETÖ mensubu Koray Vural, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında yakalanarak...
MİT'ten operasyon: Firari FETÖ mensubu Koray Vural Türkiye'ye getirildi
ANKARA - Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma" suçundan aranan firari FETÖ mensubu Koray Vural, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa