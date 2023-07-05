MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu: PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi
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MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu: PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi PKK'nın Irak İstihbarat Sorumlusu Hasan kod Celal KAYA, Irak/Sülaymaniye kırsalında MİT tarafından yürütülen operasyon ile etkisiz hale getirildi.
MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu: PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi
ANKARA - PKK'nın Irak İstihbarat Sorumlusu Hasan kod Celal KAYA, Irak/Sülaymaniye kırsalında MİT tarafından yürütülen operasyon ile etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa