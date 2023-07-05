Üye Girişi
Haberler

MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu: PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu: PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi PKK'nın Irak İstihbarat Sorumlusu Hasan kod Celal KAYA, Irak/Sülaymaniye kırsalında MİT tarafından yürütülen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu: PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi

ANKARA - PKK'nın Irak İstihbarat Sorumlusu Hasan kod Celal KAYA, Irak/Sülaymaniye kırsalında MİT tarafından yürütülen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Irak PKK 3. Sayfa Haberler

title