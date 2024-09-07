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MİT'ten Irak Süleymaniye'de nokta operasyonu: PKK'nın sözde İran Sorumlusu Saliha Akbıyık, etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu 'Nujiyan Amed' kod isimli Saliha Akbıyık'ı, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak Süleymaniye'de nokta operasyonu: PKK'nın sözde İran Sorumlusu Saliha Akbıyık, etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu 'Nujiyan Amed' kod isimli Saliha Akbıyık'ı, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT'in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK'lı Saliha Akbıyık'ın, Irak/Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Süleymaniye/Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi. MİT'in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Saliha Akbıyık, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi. Nokta operasyonu ile etkisi hale getirilen 'Nujiyan Amed' kod Saliha Akbıyık'ın terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. 1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunan Akbıyık'ın, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumlu olduğu ifade edildi.

Saliha Akbıyık hakkında

PKK/KCK Merkez Komite ile YJA Star Merkez Karargah üyesi olan Saliha Akbıyık'ın aslen Diyarbakırlı olduğu belirtilirken, 1993 yılında Mersin'de PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı ve Yunanistan'da terör örgütünün kamplarında eğitim aldığı aktarıldı. Suriye'de bulunduğu dönemde gençlerin örgüte katılımını sağlayan Akbıyık'ın, terör örgütünün toplumsal, siyasi ve silahlı kanatlarında faaliyet gösterdiği, Irak'a geçtiği dönemde ise Kandil, Zap, Metina ve Mahmur'da silahlı faaliyetlerde yer aldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika 3-sayfa Güncel İran Irak Kck PKK

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