MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve... - Haberler

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MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'da etkisiz hale getirdi.

ŞIRNAK (İHA) - MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'da etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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