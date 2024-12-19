Üye Girişi
Haberler
MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Yayla Kızılkaya öldürüldü
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
Beklenen gün geldi çattı! Erdoğan'ın hamlesi merakla bekleniyor
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha

MİT, PKK'nın Suriye Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi

MİT, PKK'nın Suriye Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/PAJK Cezire bölge sözde genel sorumlumusu Yayla Kızılkaya'yı Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Kızılkaya'nın Türkiye, Irak ve Suriye'de uzun yıllardır silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve kadın kadrolarının yönetiminden sorumlu olduğu belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), PKK/PAJK Cezire bölge sözde genel sorumlusu Nesrin Amed kod isimli Yayla Kızılkaya'yı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, PKK kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebi ile hedef listesine aldı. Terörist Kızılkaya, PKK'nın, Suriye'deki kadın kadrolarının idare edilmesinde görevliydi. Yayla Kızılkaya gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu. Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu. PKK'lı terörist Kızılkaya, kadın kadrolarının idaresinin yanı sıra Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize ediyordu. Özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu. PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod isimli Yayla Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Kızılkaya'ya yönelik düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı. Terörist Yayla Kızılkaya, Suriye/Kamışlı'da MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Kızılkaya, 1993'te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın kuzeyinde Kandil ve Gare bölgesinde, ayrıca Hakkari/Şemdinli kırsalında uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2015-2017 yılları arasında PKK/YJA Star Kandil Eyaleti sözde Genel Sorumlusu oldu.

2018'de Medya Savunma Alanları yürütmesinde yer aldı. 2019'da örgüt üst yönetimi tarafından PKK/PAJK Mahmur sözde Genel Sorumlusu görevine getirildi. İlerleyen süreçte Suriye'ye geçerek PKK/PAJK Şehba sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2024 itibarıyla PKK/PAJK Cezire bölge sözde genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Dilber bu fotoğrafa buruk bakar"
img

Yine uzun kuyruklar oluştu
img

Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Osman Gökçek'ten '600 milyon liralık ev' iddialarına yanıt
"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi

Son Dakika Haberleri

Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU | KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Merkezi atama başvurusu nasıl yapılır? Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında ve aslen nereli? Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 19 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Züleyha Ortak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak biyografisi! Buğra Gökce kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İskenderun-Hatayspor maçı CANLI, HD izle! İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI! 18 ARALIK Sayısal Loto nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.