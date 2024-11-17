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MİT, PKK'nın Portekiz Yapılanmasında Yer Alan Teröristi Yakaladı

MİT, PKK'nın Portekiz Yapılanmasında Yer Alan Teröristi Yakaladı
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren terörist Serdar Tunagür'ü İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Tunagür, geçmişte terör örgütü adına etkinliklere katılmış olup, adli mercilerce tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa yakalanmasına darbe vuran Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren terörist Serdar Tunagür'ü yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren terörist Serdar Tunagür yakalandı.

Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu terörist Tunagür'ün, Portekiz'de terör örgütü PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten terörist Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı. İstanbul'da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terörist, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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