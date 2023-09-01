MİT, PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'i Irak/Süleymaniye...
MİT, PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'i Irak/Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'i Irak/Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa