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MİT, PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'i Irak/Süleymaniye...

3. Sayfa Haberleri

MİT, PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'i Irak/Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK'nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği ve saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Botan kod Rezan Güngen'i Irak/Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Irak PKK Operasyon 3. Sayfa Haberler

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