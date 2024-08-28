MİT, PKK/KCK'nın sözde bilim ve aydınlanma komitesi üyesi 'Pelin Batman' kod adlı Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde bilim ve aydınlanma komitesi üyesi 'Pelin Batman' kod adlı Gülistan Tekik'i Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK'nın sözde bilim ve aydınlanma komitesi üyesi 'Pelin Batman' kod adlı Gülistan Tekik'i Irak'ın Süleymaniye şehrinde gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Propaganda sorumlusu örgüt mensubu imha edildi

Geçmiş dönemde silahlı olarak kırsal alanda faaliyet yürüten ve PKK terör örgütü tarafından Murat Karayılan'ın özel talimatıyla sahte kimlik düzenlenen Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik Irak'ın Süleymaniye şehrine yerleştirildi.

Gülistan Tekik, KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisini yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi.

Deşifre olmaması için faaliyetlerini sahte kimliği ile yürüten Gülistan Tekik, Süleymaniye'de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu. MİT, terör örgütü PKK/KCK'lı terörist Tekik'in Süleymaniye'ye yerleştiği istihbaratını aldı. Tekik, MİT tarafından adım adım izlendi ve operasyon için en uygun anda düğmeye basılarak terörist Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi.

KYB'den örgüt bağını saklama çabası

Örgüt tarafından psikolojik harekat alanında özel olarak yetiştirilen ve sorumlu seviyeye getirilen 'Pelin Batman' kod adlı Gülistan Tekik'in etkisiz hale getirilmesi akabinde, KYB yöneticileri tarafından örgüt kimliğine değinilmeden öldüğü açıklandı.

'Pelin Batman' kod adlı Gülistan Tekik geçmişi

PKK/KCK bünyesine 1998 yılında katıldı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma/yakalama kaydı bulunan Pelin Batman kod adlı terörist Gülistan Tekik, örgüt içerisinde kritik konumlarda yer aldı.

Özellikle terörist Murat Karayılan'ın çok güvendiği Tekik, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgüt üst düzey yöneticilerinin yanında bulundu.

2000 yılında Kandil'de PKK kampında özel olarak seçilen örgüt mensuplarının yer aldığı ideoloji biriminde eğitim aldı. 2006 yılında Hakurk/Hınere bölgesinde örgüte yeni katılan örgüt mensuplarının sözde eğitim sorumlusu oldu.

Suriye alanına geçerek sahte kimliğiyle burada örgütün kadın yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti. Gülistan Tekik akabinde Irak/Mahmur alanına sözde eğitim sorumlusu olarak görevlendirildi. - ANKARA