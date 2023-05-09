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MİT, PKK/KCK'nın Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin OKAN'ı Irak/Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz...

MİT, PKK/KCK'nın Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin OKAN'ı Irak/Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz...

3. Sayfa Haberleri

MİT, PKK/KCK'nın Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin OKAN'ı Irak/Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK'nın Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin OKAN'ı Irak/Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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