MİT, PKK/KCK'nın Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin OKAN'ı Irak/Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz...
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MİT, PKK/KCK'nın Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin OKAN'ı Irak/Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/KCK'nın Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin OKAN'ı Irak/Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa