MİT, PKK/KCK Hakurk Toplumsal Alan Sorumluları arasında yer alan Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan'ı, Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla...
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MİT, PKK/KCK Hakurk Toplumsal Alan Sorumluları arasında yer alan Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan'ı, Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/KCK Hakurk Toplumsal Alan Sorumluları arasında yer alan Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan'ı, Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa