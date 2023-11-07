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MİT, PKK/KCK Hakurk Toplumsal Alan Sorumluları arasında yer alan Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan'ı, Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla...

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3. Sayfa Haberleri

MİT, PKK/KCK Hakurk Toplumsal Alan Sorumluları arasında yer alan Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan'ı, Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK Hakurk Toplumsal Alan Sorumluları arasında yer alan Tekoşin Cizre kod Ayşe Arslan'ı, Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Ayşe Arslan Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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