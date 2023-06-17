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MİT, MLKP'nin Suriye sorumlularından olan ve Kırmızı Kategori'de aranan Yılmaz Behrareş kod Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale...

MİT, MLKP'nin Suriye sorumlularından olan ve Kırmızı Kategori'de aranan Yılmaz Behrareş kod Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale...

3. Sayfa Haberleri

MİT, MLKP'nin Suriye sorumlularından olan ve Kırmızı Kategori'de aranan Yılmaz Behrareş kod Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale getirdi.

MİT, MLKP'nin Suriye sorumlularından olan ve Kırmızı Kategori'de aranan Yılmaz Behrareş kod Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye 3. Sayfa Haberler

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