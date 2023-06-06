MİT: "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı...
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MİT: "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan devralmıştır.
MİT: " Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan devralmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa