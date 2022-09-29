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MİT, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı

3. Sayfa Haberleri

PKK/PYD'li terörist Ferhad Edemen'in fotoğrafı PKK/PYD'li terörist Ozan Tunç'un fotoğrafı PKK/PYD'li terörist Mehmet Kaykır'ın fotoğrafı ANKARA - MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad...

PKK/PYD'li terörist Ferhad Edemen'in fotoğrafı

PKK/PYD'li terörist Ozan Tunç'un fotoğrafı

PKK/PYD'li terörist Mehmet Kaykır'ın fotoğrafı ANKARA - MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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