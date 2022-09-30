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Son dakika haberi! MİT'ten DEAŞ Operasyonu: 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİT'ten DEAŞ Operasyonu: 1'i ölü 19 terörist ele geçirildiANKARA MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi.

MİT'ten DEAŞ Operasyonu: 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi

ANKARA MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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