Son dakika haberi! MİT'ten DEAŞ Operasyonu: 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi
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Edinilen son dakika gelişmesine göre MİT'ten DEAŞ Operasyonu: 1'i ölü 19 terörist ele geçirildiANKARA MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi.
MİT'ten DEAŞ Operasyonu: 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi
ANKARA MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa