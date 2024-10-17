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MİT, İdlib Saldırı Failini Afrika'da Yakaladı

MİT, İdlib Saldırı Failini Afrika'da Yakaladı
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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik bombalı saldırının failini Afrika'da ele geçirirken, ona yardım eden bir şüpheliyi de Adana'da yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik bombalı saldırının failini Afrika'da yakalarken, ona yardım eden 1 şüpheli de Adana'da yakalandı.

MİT, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde geçtiğimiz yıllarda Suriye'nin İdlib kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen saldırılarda yer aldığı tespit edilen terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı (28) Afrika'da yakaladı. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan sorguda Baykara, kendisine Y.A. (29) isimli şahsın yardım ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Y.A.'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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