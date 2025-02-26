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MİT Görevlisi Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

MİT Görevlisi Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir dolandırıcı, iki vatandaşı baskı altına alarak 475 bin TL dolandırdı. Şüpheli, evin parasını almak üzere gittiği sırada yakalandı ve tutuklandı.

Antalya'da telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp 2 vatandaşı baskı altına alarak toplamda 475 bin TL dolandıran şüpheli, vatandaşların 2,5 milyon lira değerindeki evinin parasını almaya gittiği sırada suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Antalya Emniyeti, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran A.G. ile G.G. isimli vatandaşlar, tanımadıkları bir kişi tarafından arandıklarını ve bu kişinin telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak kimlik bilgileri ile suç işlendiğini söyleyip baskı altına alığını, yönlendirmelerle de 2 seferde 475 Bin Türk Lirasını bankadan havale yaptıklarını belirtti. A. G. ve G. G. aynı şahsın kendilerine ait eve emlakçı göndererek evi sattırmaya çalıştığını beyan etti.

Bunun üzerine ekipler, Tapu Müdürlüğü'nden başlayarak gerekli koordine kurup, vatandaşlardan evin bedeli olan 2 milyon 500 bin Türk lirasını elden almaya gelen şüpheli S.K. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada ise suç unsuru olduğu değerlendirilen cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

Yakalanan S.K. isimli şüpheli 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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