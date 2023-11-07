Mısırcı dükkanı alev topuna döndü

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında alev topuna dönen mısırcı dükkanı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde D-100 kara yolu Kemikli rampalarında bulunan mısırcı dükkanında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri dükkanı saran alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Mısırcı dükkanının alev alev yanması, İstanbul yönüne giden araç sürücülerinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.