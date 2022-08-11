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Mısır tarlasında kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi

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Mısır tarlasında kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi

Samsun'da jandarma tarafından, mısır tarlasında ekili kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun'da jandarma tarafından, mısır tarlasında ekili kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kocalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Ö.Ş.'nin (36) evine ve evinin yanındaki mısır tarlasına operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda mısır tarlasında ekili 27 kök kenevir bitkisi, 1 kök skunk kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Samsun 3. Sayfa Haberler

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