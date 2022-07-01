Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mısır tarlasına ekili 49 kök kenevir ile bir ev ve eklentilerinde 120 gram kubar esrar ele geçirildi.

Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mısır tarlasına ekili 49 kök kenevir ile bir ev ve eklentilerinde 120 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde Ö.Y, M.Y, O.Y. ve B.K. isimli şahısların ev ve eklentileri ile bahçelerine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda boyları 2 metre civarında olan 49 kök kenevir bitkisi ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin adli işlemleri sürerken, jandarma operasyona ait görüntüleri paylaştı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçaabat Kenevir Mısır 3. Sayfa Haberler

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