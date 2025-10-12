Mısır'dan Gazze'ye 400 Kamyon İnsani Yardım Girişi

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Mısır'dan Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 400 kamyon giriş yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımlar yeniden başladı. Mısır Kızılayı, El-Ariş'teki lojistik merkezinde hazırlık seviyesinin en üst seviye çıkarıldığı belirterek, Mısır'dan Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 400 kamyonun giriş yaptığını ifade etti. Mısır Kızılayı, kamyonların, 6 bin tondan fazla gıda, yaklaşık bin ton tıbbi malzeme, çadır, battaniye gibi 9 bin tondan fazla acil yardım malzemesi ve 2 bin ton yakıt taşıdığını açıkladı. Refah Sınırı Kapısı'ndan giriş yapan kamyonların Gazze Şehri'ne kadar yardımları ulaştıracağı aktarıldı. - HAN YUNUS