Mısır'da tren kazasında 4 kişi öldü 3. Sayfa Haberleri Mısır'ın Kalyubiyye kentinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Mısır'ın Kalyubiyye kentinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiyye kentindeki Kalyub istasyonunda tren kazası meydana geldi. Mısır Ulusal Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, Kahire'den Menouf şehrine gitmekte olan trenin, park edilmek üzere alanı geçtikten sonra platformun ucundaki koruma tamponuna çarptığı belirtildi. Yetkililer, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındıklarını bildirdi. Mısır Başsavcısı Hamada el-Savi tren kazasının araştırılması için soruşturma ekibinin kurulduğunu duyurdu. - KAHİRE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tren Kazası Kahire Mısır 3. Sayfa Haberler

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