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Mısır'da minibüs devrildi: 6 ölü, 4 yaralı

Mısır'da minibüs devrildi: 6 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Mısır'ın Giza bölgesinde seyir halindeki bir minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mısır'ın Giza bölgesinde seyir halindeki bir minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mısır'ın Giza bölgesinde Feyyum çöl yolunda seyir halindeki bir minibüs devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar Al Haram Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mısır 3. Sayfa Haberler

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