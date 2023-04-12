Mısır'da minibüs devrildi: 6 ölü, 4 yaralı

Mısır'ın Giza bölgesinde seyir halindeki bir minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mısır'ın Giza bölgesinde Feyyum çöl yolunda seyir halindeki bir minibüs devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar Al Haram Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE