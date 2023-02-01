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Mısır'da hastane yangını: 3 ölü, 32 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Mısır'da hastane yangını: 3 ölü, 32 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki hastanede çıkan yangında 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki hastanede çıkan yangında 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan bir hastanenin radyoloji servisinde yangın çıktı. Yangında, 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanenin bir sivil toplum kuruluşuna ait olduğu belirtilerek yangının kontrol altına alındığı aktarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahire Mısır 3. Sayfa Haberler

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