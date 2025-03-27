Mısır'da Denizatının Batması Sonucu 6 Turist Hayatını Kaybetti
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında Rus turistlerin bulunduğu 'Sindbad' adlı turistik denizaltının batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada 39 turist kurtarılırken, kazanın nedeni araştırılıyor.
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında Rus turistlerin bulunduğu denizaltının batması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada kenti açıklarında "Sindbad" adlı turistik denizaltının batması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı. Kızıldeniz Bölgesi Valisi Amr Hanafy, kazada 6 turistin hayatını kaybettiğini belirterek, 39 turistin kazadan sağ olarak kurtarıldığını ifade etti. Kayıp turist olmadığını belirten Hanafy, kazanın nedeninin araştırıldığını aktardı.
Rusya'nın Hurgada Başkonsolosu Viktor Voropaev, denizaltı kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 çocuğun bulunduğunu açıkladı. - HURGADA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa