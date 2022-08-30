Misinaya takılan martı özgürlüğüne böyle kavuştu 3. Sayfa Haberleri Bursa'da misinaya takılan martı, hayvan sever vatandaşlar tarafından kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. Bursa'da misinaya takılan martı, hayvan sever vatandaşlar tarafından kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. Mudanya ilçesinde sahilde gezen vatandaşlar misinaya takılmış bir martı olduğunu gördü. Martıyı tutan vatandaşlar, makas yardımı ile misinayı keserek kurtardı. Martı daha sonra uçarak özgürlüğüne kavuştu. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler

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