Misinaya dolanan balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de balıkçı misinasının kanatlarına dolanmasıyla ağaçta mahsur kalan balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerinin operasyonuyla özgürlüğüne kavuştu. Eskişehir'de balıkçı misinasının kanatlarına dolanmasıyla ağaçta mahsur kalan balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerinin operasyonuyla özgürlüğüne kavuştu. Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçesi Biçer Mahallesi'nde balıkçıların misinasına takılan bir balıkçıl kuşu ağaç tepesinde mahsur kaldı. Kanatlarına dolaşan misinadan dolayı uçamayan balıkçıl kuşu, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince ağaçtan alındı. Kanatlarına dolaşan misinadan kurtarılan balıkçıl kuşu özgürlüğüne kavuştu. Balıkçıl kuşunun itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılması ve kanatlarına dolanan misinanın kesilmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivrihisar Eskişehir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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