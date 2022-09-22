Misafirhanenin dolabından uyuşturucu çıktı

Antalya'ya bir işletmede geçici süre çalışmak için gelen 2 kişinin kaldıkları misafirhanenin dolabında esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya'ya bir işletmede geçici süre çalışmak için gelen 2 kişinin kaldıkları misafirhanenin dolabında esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye M.K. ve A.D. geçici süreliğine çalışmak için geldi. İşletme misafirhanesinde konaklayan şahıslar, bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldı. İşletme güvenliği tarafından kontrol edilen boş misafirhanede uyuşturucu madde içmede kullanılan aparatlar tespit edildi. Görevliler durumu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İşletmede inceleme yapan jandarma ekipleri, dolap içerisinde 90 gram skunk esrar maddesi ve uyuşturucu içmede kullanılan aparat ele geçirdi. - ANTALYA