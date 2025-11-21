Haberler

Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kardeşini Vuran Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
İstanbul Ümraniye'de miras meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi Z.Y.'yi silahla vuran G.Y. gözaltına alındı. Olayda yaralanan Z.Y.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 09.40 sıralarında Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tartışma sırasında G.Y., kardeşi Z.Y.'yi tabanca ile ayak bileğinden vurdu. Yaralı Z.Y., araçla şüpheli tarafından otomobile bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yerinde bir kavga olmadığını belirlerken, çevredeki vatandaşlarla yapılan görüşmelerde yaralı şahsın araçla götürüldüğü öğrenildi.

Sağ bileğinden yaralanan Z.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Z.Y., polise verdiği ifadede öz kardeşi G.Y. ile aralarında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunduğunu, tartışma sırasında kardeşinin kendisini vurduğunu söyledi.

Polis ekipleri şüpheli G.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

