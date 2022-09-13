Son dakika haberi | Miras parası için kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'da babalarından kalan miras için kavga edip kardeşini silahla başından vurarak öldüren ağabey çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da babalarından kalan miras için kavga edip kardeşini silahla başından vurarak öldüren ağabey çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde bulunan bir marketin içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce vefat eden babalarından kalan mirası paylaşmak isteyen Kemal Elçi (39) ile kardeşi Kenan Elçi (36) arasında anlaşmazlık yaşandı. Market içinde aralarında tartışan ağabey ve kardeşin tartışması kısa sürüde kavgaya dönüşünce Kemal Elçi yanında bulundurduğu silahla kardeşi Kenan Elçi'yi başından vurarak öldürdü.

Kardeşi öldükten sonra otomobili ile Aksaray'dan Konya'ya gidip geri dönen ağabey Kemal Elçi, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince takibe alındı. Teknik ve fiziki takibi yapılan ağabey Aksaray - Konya karayolunda polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu ağabey merkeze bağlı Ataköy civarında otomobili ile girdiği tarlada kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı yaklaşık 6 saat süren mahkeme sonrası tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

(Yasin Can - Yavuz Akkan/İHA)