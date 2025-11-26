Haberler

Miras Meselesi Yüzünden Kanlı Olay: Kayınvalide Öldürüldü, Zanlı Hastanede Hayatını Kaybetti

Miras Meselesi Yüzünden Kanlı Olay: Kayınvalide Öldürüldü, Zanlı Hastanede Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras yüzünden çıkan tartışmada kayınvalidesini vuran S.U. hastanede hayatını kaybetti. Olayda kayınvalidesi M.M. ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada kayınvalidesini tabancayla öldürdükten sonra kafasına ateş eden şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.U., kayınvalidesini tabancayla vurduktan sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan, kayınvalidesini tabancayla göğsünden vurarak, öldürdükten sonra kafasına ateş eden S.U. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.U.'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp

Gökdelendeki yangında can kaybı korkunç boyutta! Yüzlerce kişi kayıp
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.