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Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı

Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı Bingöl'ün Genç ilçesinde görevli çevik kuvvet polisi, mal paylaşımı yüzünden tartıştığı, bir süre önce Muş'tan Bursa'ya göç eden ailesinden 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü Annesi, ağabeyi ve yengesini öldürdü, diğer ağabeyini yaraladı Bursa'da...

Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde görevli çevik kuvvet polisi, mal paylaşımı yüzünden tartıştığı, bir süre önce Muş'tan Bursa'ya göç eden ailesinden 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

Annesi, ağabeyi ve yengesini öldürdü, diğer ağabeyini yaraladı

BURSA - Bursa'da ailesiyle önceden miras yüzünden husumet bulunan polis memuru, tartıştığı ailesinden 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürürken 1 kişiyi de yaraladı.

Olay, Orhangazi ilçesi Gölyolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adem Ergüner, izin alarak ailesinin yaşadığı Orhangazi ilçesine geldi. Adem Ergüner, daha önceden ailesiyle aralarında miras yüzünden husumet bulunurken yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Adem Ergüner beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, ağabeyi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer ağabeyi Mehmet Ergüner'i tabancayla vurarak yaraladı. Adem Ergüner olay yerinden kaçarken sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bedriye Ergüner, ağabeyi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Mehmet Ergüner de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, Adem Ergüner kaçtıktan kısa bir süre sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ailenin Muş'tan bir süre önce Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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